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Дальнее зарубежье 23.01.2022 10:36

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка охлаждающей жидкости

На аварийной АЭС «Фукусима-1» 16 января произошла утечка около 4 тонн охлаждающей жидкости, которая необходима для создания «ледяной стены» из почвы вокруг реактора, сообщает NHK со ссылкой на оператора электростанции.

По данным телеканала, сначала рабочие обнаружили небольшую лужу раствора хлорида кальция - жидкости, которая используется для «ледяной стены». Затем выяснилось, что из резервуаров произошла утечка примерно 4 тонн этой жидкости.

Отмечается, что стена по-прежнему способна удерживать зараженные радиацией грунтовые воды, поскольку барьер не начнет таять еще несколько месяцев. Для окружающей среды раствор безвреден.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС «Фукусима-1» произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли 15,9 тыс. человек, 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ, ФУКУСИМА-1


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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