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СНГ 23.01.2022 10:48

В Украине за сутки выявили более 15,4 тыс. заразившихся СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 15 444 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 030 человек, умерли 86, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 22 января в Украине: зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2 298, медработников - 264); 38 861 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу - 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу - 10 234 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано - 2 774 человека; летальных исходов - 86; выздороело - 2 030 человек», - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Днем ранее, 22 января сообщалось, что за сутки в стране выявили 22 473 случая заражения, 21 января - 20 156 заболевших, 20 января за сутки зафиксировали 18 479 инфицированных, 19 января - выявили 12 815 случаев, 18 января - 8 558 заболевших за сутки, 17 января - 5 072 заразившихся, 16 января - 6 379 инфицированных, 15 января - 10 569 случаев заболевания, 14 января - 10 476 заболевших, 13 января за сутки выявили 10 046 заразившихся.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 млн 857 тыс. 455 человек, выздоровели 3 млн 582 тыс. 908 человек, общее количество летальных исходов достигло 99 тыс. 215.

С начала кампании по вакцинации привиты 15 млн 155 тыс. 838 человек, из них получили первую дозу - 15 млн 155 тыс. 836, две дозы - 14 млн 457 тыс. 249, получили дополнительную дозу - 13 тыс. 021 человек, бустерную дозу - 203 тыс. 445. В общей сложности проведено 29 млн 829 тыс. 551 прививки.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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