Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече в Москве - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в Москве, сообщает в воскресенье канал Sky News со ссылкой на источники.
«Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни», - сообщает канал.
По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют относительно развития ситуации вокруг Украины, и он считает ее «крайне опасной».
17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.
В Минобороны России на этой неделе сообщили, что Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с Уоллесом и пригласил его в Москву.
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества
Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 349 млн - университет Хопкинса
Штамм «омикрон» так же опасен для непривитых групп риска, как и «дельта» - Гинцбург
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров