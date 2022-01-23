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Дальнее зарубежье 23.01.2022 11:00

Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече в Москве - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в Москве, сообщает в воскресенье канал Sky News со ссылкой на источники.

«Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни», - сообщает канал.

По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют относительно развития ситуации вокруг Украины, и он считает ее «крайне опасной».

17 января Уоллес заявил о приглашении главы Минобороны РФ Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

В Минобороны России на этой неделе сообщили, что Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с Уоллесом и пригласил его в Москву.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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