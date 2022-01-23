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Дальнее зарубежье 23.01.2022 11:15

Премьер Новой Зеландии отложила собственную свадьбу из-за коронавирусных ограничений

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отложила проведение бракосочетания со своим партнером из-за вступающих в силу на следующей неделе ограничений в связи с распространением штамма «омикрон», сообщает канал Sky News.

«Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, например, невозможность быть с близкими, когда они тяжело больны. Это превзойдет любую печаль, которую я испытываю», - сказала она.

Свадьба Ардерн и отца ее ребенка Кларка Гэйфорда должна была состояться на следующей неделе в Гисборне.

Однако, ранее в январе в Окленде выявили заражение «омикроном» у девяти членов одной семьи. В связи с этим, начиная с новой недели, новозеландцы в обязательном порядке будут носить маски в общественных местах, ограничения также будут действовать на число людей при общественных собраниях, в частности, на праздниках. Школы и предприятия первой важности будут открытыми, однако для доступа во многие места потребуется сертификат о вакцинации.

Около 93% новозеландцев в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19, а 52% населения уже ревакцинировано.

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Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, ПРЕМЬЕР, СВАДЬБА, КОРОНАВИРУС


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