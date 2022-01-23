На танкере в Черном море произошел пожар

Пожар произошел на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у берегов Краснодарского края, жертв нет, сообщила представитель западного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Елена Марковская.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка», - сказала Марковская журналистам в воскресенье.

По предварительным данным, вечером 22 января произошло возгорание в машинном отделении танкера. Судно находится в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.

«В настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан Российской Федерации, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось», - отметила Марковская.