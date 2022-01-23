Границы ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае России расширят для строительства горно-обогатительного комбината

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Его производительность составит 90 млн т руды в год», - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что «строительство предприятия планируют завершить в 2025 году». «Благодаря ему в Хабаровском крае появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций», - говорится в постановлении.
ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.
Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов - 554, объём инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.
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