Ушел из жизни актёр Расми Джабраилов

Актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет, сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата», - говорился в сообщении театра, распространённом в соцсетях.

В театре отметили, что Джабраилов был «актером с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных».

Джабраилов родился 8 декабря 1932 года. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961 - режиссерский факультет, курс А.А.Гончарова (ГИТИС). Практически параллельно с обучением артист служил в Лезгинском драмтеатре имени С.Стальского в Дербенте. Два года работал на Таджикфильме вторым режиссером. Затем был режиссером Дагестанского русского театра им.М.Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра им.О.Батырая в Избербаше. В 1963 году стал режиссёром Тульского областного театра имени М.Горького. С 1964 года служил в Театре на Таганке. 1993 года - артист «Содружества актеров Таганки». В 2002 году перешёл в труппу Московского академического театра им.Вл. Маяковского.

В кино дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине «Одержимые». Через четыре года сыграл Юртайкина в фильме Станислава Говорухина «Вертикаль». Далее регулярно продолжал появляться на экране, играя в основном небольшие роли.