Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Беларусь

Еще один эшелон с российскими военными и военной техникой прибыл из Российской Федерации в Беларусь в воскресенье утром, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

«В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси.