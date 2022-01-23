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СНГ 23.01.2022 14:15

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Беларусь

Еще один эшелон с российскими военными и военной техникой прибыл из Российской Федерации в Беларусь в воскресенье утром, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

«В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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