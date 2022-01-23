Максимальные за всю пандемию 17,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве

Более 17,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это новый максимум за все время пандемии коронавируса в городе, следует из данных портала «Стопкоронавирус.рф».
По информации портала, за последние 24 часа в российской столице зафиксировали 17 тыс. 528 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 тыс. 94 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве выросла на 1 тыс. 434 случая или почти на 9%.
Воскресный показатель является максимальным с начала пандемии в городе. Начиная с 20 января, в Москве каждый день суточная заболеваемость COVID-19 достигает нового пика на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за сутки в Москве госпитализированы 1 тыс. 40 пациентов с COVID-19. Это 5,9% от числа выявленных случаев.
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 508 больных COVID-19.
За сутки коронавирус привел к смерти в Москве 73 человек. Всего от заболевания скончались 38 тыс. 368 пациентов.
Выздоровели от заболевания за сутки и выписались 2 тыс. 815 москвичей. Общее число пациентов, победивших коронавирус, в столице достигло 1 млн 923 тыс. 786 человек.
Накануне сообщалось о смерти 69 и выздоровлении 3 тыс. 25 пациентов.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 января составляет 2 млн 174 тыс. 536.
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