Посол Украины приветствует отставку Шенбаха с поста командующего ВМС ФРГ, но считает ее недостаточной для восстановления доверия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает отставку Кая-Ахима Шенбаха с поста командующего Военно-морскими силами ФРГ недостаточным шагом для восстановления полного доверия к Берлину.
«Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии. Немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева», - написал Мельник в твиттере.
Ранее Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется». В министерство иностранных дел Украины была вызвана посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен из-за заявлений командующего. Позднее Шенбах подал в отставку.
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