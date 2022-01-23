Посол Украины приветствует отставку Шенбаха с поста командующего ВМС ФРГ, но считает ее недостаточной для восстановления доверия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает отставку Кая-Ахима Шенбаха с поста командующего Военно-морскими силами ФРГ недостаточным шагом для восстановления полного доверия к Берлину.

«Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к политике Германии. Немецкое правительство должно изменить свою политику в отношении Киева», - написал Мельник в твиттере.

Ранее Шенбах заявил, что «Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется». В министерство иностранных дел Украины была вызвана посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен из-за заявлений командующего. Позднее Шенбах подал в отставку.