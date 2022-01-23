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Китай провёл десятое испытание ракеты-носителя «Тяньсин»

Китай провёл десятое успешное испытание ракеты-носителя «Тяньсин-1», которая станет прототипом будущего космического транспортного корабля, говорится в сообщении компании-разработчика Space Transportation.

«В 12:10 по пекинскому времени (8:10 по бакинскому времени) Space Transportation успешно осуществила первый испытательный полёт в этом году с центра запусков космодрома Цзюцюань, этот полёт стал 10-ым для ракет серии «Тяньсин», - говорится в сообщении компании.

Серия ракет-носителей «Тяньсин» разрабатывается с целью создания в будущем гиперзвуковых летательных аппаратов для мобильной транспортировки пассажиров и полезной нагрузки, а также испытания инновационных аэрокосмических технологий.

По заявлению компании, Space Transportation намерена проводить с 2019 по 2022 год верификационные запуски, в ходе которых будут проверяться ключевые технологии для глобальных гиперзвуковых полётов в будущем.

В 2019 году Сямыньский университет сообщал о проведении двух совместных с Space Transportation верификационных полётов оснащённого крыльями 9-метрового космического корабля-прототипа, разработанного на базе «Тяньсина», способного развивать скорость около 4,300 км/ч и достигать максимальной высоты около 26,2 км над Землёй.

В 2020 году компания сообщила об испытаниях двигателя для новой улучшенной модели этой серии - «Тяньсин-2», который будет более мобильным для маневрирования на высоких скоростях и сможет перевозить более диверсифицированную полезную нагрузку, при этом создание ракеты будет стоить дешевле, чем предыдущей модели.

На 2023 год планируется первая миссия прототипа «космического челнока» на основе «Тяньсин-1» и «Тяньсин-2» для суборбитального космического туризма, а в 2025-м - первый тестовый полёт полноценного корабля.

Первый глобальный полёт космического корабля «Тяньсин» намечен на 2028 год. По заявлениям разработчиков, технологии, необходимые для проведения полномасштабных миссий, должны быть доработаны и апробированы к 2030 году.

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Тэги: КИТАЙ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


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