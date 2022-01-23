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Дальнее зарубежье 23.01.2022 15:30

В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам

В норвежской столице Осло в воскресенье стартовали переговоры с представителями движения «Талибан» о гуманитарной помощи жителям Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки. Переговоры проходят в отеле в Осло в закрытом режиме. В первый день представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры.

Перед переговорами представители талибов записали аудиосообщение, в котором поблагодарили Норвегию за организацию подобных переговоров и выразили надежду, что встреча станет «воротами для позитивных отношений с Европой». Переговоры продлятся три дня.

На этой неделе сообщалось, что Норвегия позвала талибов на переговоры в Осло о гуманитарной помощи. В заявлении МИД Норвегии, которое было распространено за несколько дней до начала переговоров, отмечалось, что это предложение о переговорах не следует расценивать как легитимацию или признание талибов.

«Эти встречи не являются легитимацией или признанием талибов. Но мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе», - подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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