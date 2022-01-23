Глава МИД Австрии заявил о работе над санкциями против РФ на случай обострения ситуации в Украине

В случае нарушения РФ украинского территориального суверенитета на Россию будут наложены новые санкции, заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

«В кулуарах уже работают над всеобъемлющим пакетом санкций в экономической и финансовой сфере. При эскалации будет очень четкий, однозначный и быстрый ответ», - заявил Шалленберг в воскресном интервью австрийской газете Die Presse.

При этом газопровода «Северный поток 2» санкции не коснутся, уверен он. «Северный поток 2» еще даже не запущен в эксплуатацию, - сказал он. - Невозможно представить, что он станет частью угроз».

По его словам, зависимость Европы и России от энергетических поставок двусторонняя: России нужна прибыль от продажи энергоресурсов, а ЕС - энергоресурсы. «Нужно подумать, включать ли газовый сектор в такой санкционный пакет», - считает он.

Что касается возможного отключения России от банковской системы Swift, то тут нет ясности, сказал политик.

«Ничто не решено. Очень многое будет зависеть от того, что действительно произойдет. Если российские силы широким фронтом войдут на украинскую государственную территорию, тогда это будет самый худший сценарий. Но есть и другие сценарии: кибератаки или нападения наемников без опознавательных знаков», - сказал он.