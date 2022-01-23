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СНГ 23.01.2022 16:15

Предприятие «Роскосмоса» отгрузило оборудование для индийской АЭС «Куданкулам»

Корпорация «ВНИИЭМ» «Роскосмоса» отгрузила иностранному заказчику комплекс электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ), изготовленного для энергоблока 3 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия).

«В ходе приемочной инспекции представители инозаказчика проверили качество упаковки и консервации оборудования, комплектность сопроводительной документации, наличие необходимых разрешений и сертификатов», - говорится в сообщении, размещённом на сайте «Роскосмоса» в воскресенье.

Результаты инспекции подтвердили соответствие КЭ СУЗ требованиям контракта, что позволило приступить к отгрузке оборудования в морской порт Санкт-Петербурга, информирует госкорпорация.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, АЭС, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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