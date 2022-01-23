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Дальнее зарубежье 23.01.2022 16:30

В Ватикане призывают христиан молиться о мире в Украине

Папа римский Франциск в заключении воскресного приветствия Angelus в Ватикане выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться о мире в этой стране, сообщает портал Vatican news.

«Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряжённостью, которая грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон», - приводит портал его слова.

Он добавил, что «те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами».

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Тэги: ВАТИКАН, УКРАИНА, ПОНТИФИК, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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