В Ватикане призывают христиан молиться о мире в Украине

Папа римский Франциск в заключении воскресного приветствия Angelus в Ватикане выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться о мире в этой стране, сообщает портал Vatican news.
«Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряжённостью, которая грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон», - приводит портал его слова.
Он добавил, что «те, кто преследует свои цели в ущерб другим, проявляют презрение к своему собственному человеческому естеству, поскольку все мы были созданы братьями и сестрами».
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