Движение судов в Босфорском проливе приостановлено

Движение по проливу Босфор приостановлено в обоих направлениях, сообщили в воскресенье в Главном управлении береговой безопасности Турции. «По состоянию на 10:28 (11:28 по бакинскому времени) движение судов в обоих направлениях по проливу Босфор приостановлено из-за плохой видимости», - приводит «Анадолу» выдержки из сообщения ведомства.

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