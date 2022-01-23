В Азербайджане незначительный суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 697 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 633 тыс. 731, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 614 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 16).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 610 человек.

От COVID-19 вылечились 612 тыс. 292 человека. (+ 526 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 12 тыс. 829 человек.

За сутки медики провели 8 851 тест на коронавирус против 10 846 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 65 тыс. 279 тестов на COVID-19.

Р.Керимов