ЕС должен быть готов проявить твердость и ввести санкции против РФ из-за Украины в любой момент - французский госсекретарь

Руководство Франции не ждет открытого конфликта между Россией и Украиной, но ЕС должен быть готов отреагировать в любой момент в случае осложнения ситуации, считает госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

«Европейцы должны быть готовыми сделать это (ввести санкции - ИФ) в любой момент», - заявил он в воскресенье в эфире радиостанции Europe1.

По его словам, Франция предполагает «проявить очень большую твердость» в этом вопросе.

Французский чиновник утверждал, что «есть способы оказать чрезвычайно сильное давление» на Россию. Он полагает, что европейцы сделали выводы из уроков прошлого, когда во время первого украинского конфликта в 2014 году они не были готовы реагировать единым и твердым образом. «Режимы применяемых санкций были достаточно ограниченными», - считает Бон.

«Я слышу, что некоторые пользуются (ситуацией), чтобы призывать к выходу из НАТО. Было бы безумием в такие моменты создавать впечатление наличия разногласий на Западе», - отметил госсекретарь. Он имел в виду, в частности, заявления кандидата на президентских выборах от партии «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона, выступающего за выход страны из Североатлантического альянса.

Бон заявил, что решение о выходе Франции из НАТО стало бы «самым большим подарком, который можно сделать России».

По его мнению, «лучшими сигналами» Европы, которые можно было бы послать России, являются «твердость и единство». Он связывает с этим, в частности, наличие французских военных в странах Балтии и объявленную президентом Эмманюэлем Макроном готовность «усилить фланг Североатлантического альянса» в Румынии.

При этом госсекретарь по европейским делам добавил, что «было бы неразумно рассуждать сегодня о грохоте сапог с нашей стороны, тогда как мы еще ищем дипломатические решения, одновременно готовясь к сценариям твердости и отпора».