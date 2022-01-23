Три человека погибли при столкновении электрички с автомобилем в России

Три человека стали жертвами столкновения пригородного поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Рязанской области РФ, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

ДТП произошло в воскресенье в 13:55 на перегоне «Милосолавское-Гротовский».

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом №6853 «Узуново - Троекурово».

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомобиля. Схода подвижного состава не произошло.

По данному факту Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка.