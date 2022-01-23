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СНГ 23.01.2022 19:00

Три человека погибли при столкновении электрички с автомобилем в России

Три человека стали жертвами столкновения пригородного поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Рязанской области РФ, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

ДТП произошло в воскресенье в 13:55 на перегоне «Милосолавское-Гротовский».

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом №6853 «Узуново - Троекурово».

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомобиля. Схода подвижного состава не произошло.

По данному факту Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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