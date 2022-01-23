Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.01.2022 19:30

В Брюсселе состоялась многотысячная манифестация против антикоронавирусных мер

Пятая за два месяца манифестация в Брюсселе в воскресенье против антикоронавирусных ограничительных мер, в которой, по данным полиции, приняли участие 50 тыс. человек, как и четыре предыдущие, вылилась в столкновения со стражами порядка.

Согласованная властями бельгийской столицы акция, организованная многочисленными европейскими общественными движениями, призывала граждан Евросоюза выступить в защиту «демократии, прав человека и за уважение конституции».

Организаторы претендуют на то, что на улицы Брюсселя вышло 500 тыс. человек.

«Худшая болезнь, которую мы завезли из Китая, это не вирус, а тоталитаризм», - говорится на сайте одного из организаторов - ассоциации Europeans United for Freedom.

По ее мнению, распространение COVID-19, переполнение больниц пациентами и связанные с этой инфекцией летальные исходы не могут служить оправданием отклонения от основополагающих свобод, гарантированных демократией.

К бельгийским участникам присоединились граждане ряда стран ЕС, чтобы общей колонной дойти до квартала европейских учреждений, где провести митинг в расположенном неподалеку парке. Над рядами манифестантов развивались флаги Германии, Франции, Нидерландов и других стран ЕС.

Многие несли плакаты с надписями, критикующими антикоронавирусные меры властей, вакцинацию, ковидные сертификаты. СМИ отмечают, что большинство манифестантов были без санитарных масок. По ходу колонны взрывались петарды, нагнетая напряженность.

Как сообщила газета La Libre Belgique, в ряды манифестантов проникла группа до сотни погромщиков, которые начали стычку с полицейскими, когда участники марша дошли до площади Робера Шумана, вокруг которой расположены основные институты ЕС. В правоохранителей полетели различные предметы и камни. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами и потребовала прекращения манифестации.

В ходе беспорядков были повреждены несколько автомобилей и фасадов зданий, в том числе подъезд Европейской внешнеполитической службы.

Полиция приступила к задержаниям, хотя общее число арестованных пока не обнародовано. Известно, что шесть человек были задержаны еще до начала манифестации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


Похожие новости


Неизвестный с ножом ранил несколько человек в метро в Брюсселе В Брюсселе из-за жары закрывали для посещения символ бельгийской столицы - Атомиум В Брюсселе запретили Uber - СМИ Поезд в Брюсселе выкатился на автотрассу - СМИ Акция в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии собрала около 45 тыс. человек В Брюсселе во время проведения полицейской спецоперации возникла перестрелка, ранен полицейский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]