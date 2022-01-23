Более 70 прибывших в Китай на Олимпиаду сдали положительный тест на COVID-19 - СМИ

По меньшей мере 72 иностранца, прибывшие в Китай на Олимпиаду, сдали положительный тест на коронавирус COVID-19 в период за две с половиной недели, сообщают в воскресенье западные СМИ.

В период с 4 января по 22 января у 39 человек коронавирус выявили после тестирования по прибытию в Пекин в аэропорту, еще у 33 человек COVID-19 проявился позднее - в ходе ежедневного тестирования.

Все эти люди являются представителями спортивных команд, среди спортсменов коронавирус пока ни у кого не выявили.

Прибывающие в Пекин из-за рубежа помещаются в так называемые «пузыри» - закрытые пространства, предусмотренные для пребывания людей во время Олимпиады. Их запрещается покидать.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. В связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.