Более 70 прибывших в Китай на Олимпиаду сдали положительный тест на COVID-19 - СМИ

По меньшей мере 72 иностранца, прибывшие в Китай на Олимпиаду, сдали положительный тест на коронавирус COVID-19 в период за две с половиной недели, сообщают в воскресенье западные СМИ.
В период с 4 января по 22 января у 39 человек коронавирус выявили после тестирования по прибытию в Пекин в аэропорту, еще у 33 человек COVID-19 проявился позднее - в ходе ежедневного тестирования.
Все эти люди являются представителями спортивных команд, среди спортсменов коронавирус пока ни у кого не выявили.
Прибывающие в Пекин из-за рубежа помещаются в так называемые «пузыри» - закрытые пространства, предусмотренные для пребывания людей во время Олимпиады. Их запрещается покидать.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. В связи с этим международным соревнованием китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.
В Лондоне считают маловероятной возможность отправки военных на границу Украины
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Негативные оценки действий миссии ОДКБ в Казахстане политизированы - Зась
Блинкен обещает, когда это необходимо, говорить России «нет» на переговорах
Санкций против РФ, которые не будут иметь последствий для ФРГ, не существует - Шольц
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров