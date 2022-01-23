Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке.
«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.
Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - заявил Саркисян.
Он отметил, что Армения живет в уникальной реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. «Реальности, когда он не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Реальности, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп», - отметил он.
«Реальности, при которой президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. Реальности, в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране. Реальности, в которой глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую отрицательно влияя на мое здоровье», - заявил Саркисян.
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