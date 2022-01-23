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СНГ 23.01.2022 20:30

Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается - МИД РФ

Возможность визита главы Форин офиса Лиз Трасс в Москву прорабатывается, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Накануне дипломатический источник сообщил журналистам, что британская сторона запросила возможность визита в Москву своего министра иностранных дел для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и что Москва дала согласие на проведение визита в феврале.

В посольстве Великобритании в Москве «Интерфаксу», комментируя эту информацию, заявили, что «никогда публично не комментируют потенциальные планы поездок министра иностранных дел».

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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