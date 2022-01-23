Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается - МИД РФ

Возможность визита главы Форин офиса Лиз Трасс в Москву прорабатывается, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Накануне дипломатический источник сообщил журналистам, что британская сторона запросила возможность визита в Москву своего министра иностранных дел для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и что Москва дала согласие на проведение визита в феврале.

В посольстве Великобритании в Москве «Интерфаксу», комментируя эту информацию, заявили, что «никогда публично не комментируют потенциальные планы поездок министра иностранных дел».