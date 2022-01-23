В МИД РФ допускают целый ряд крупных провокаций со стороны стран Запада, в том числе военных

Россия не исключает подготовленных странами Запада военных провокаций в Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не исключаем проведения дальнейших масштабных информационных манипуляций, провокаций. Мы не исключаем в том числе проведение военных провокаций», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, «возможно, идет подготовка к целому ряду крупных провокаций, для этого готовится общественное сознание, общественное мнение».

«Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», - добавила официальный представитель МИД РФ.