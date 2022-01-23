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СНГ 23.01.2022 21:00

В МИД РФ допускают целый ряд крупных провокаций со стороны стран Запада, в том числе военных

Россия не исключает подготовленных странами Запада военных провокаций в Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы не исключаем проведения дальнейших масштабных информационных манипуляций, провокаций. Мы не исключаем в том числе проведение военных провокаций», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, «возможно, идет подготовка к целому ряду крупных провокаций, для этого готовится общественное сознание, общественное мнение».

«Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», - добавила официальный представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЗАПАД, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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