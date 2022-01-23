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Дальнее зарубежье 23.01.2022 22:00

Санкций против РФ, которые не будут иметь последствий для ФРГ, не существует - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что необходимо избавляться от иллюзий о том, что санкции в отношении России не будут иметь последствий для Германии.

«Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут для нас иметь последствий», - сказал Шольц в воскресном интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, в случае необходимости нужно действовать соразмерно. «Нужно будет принять такие меры, которые будут иметь самый большой эффект на тех, кто нарушает наши принципы», - отметил он.

Он считает, что упрек в адрес социал-демократов в недостаточно четкой позиции в отношении РФ не обоснован.

«Я сформулировал четкие слова, они актуальны. И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно - что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену», - сказал он.

Шольц также отверг требование России исключить возможности вступления Украины в НАТО. «Этой гарантии быть не может», - сказал он.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, САНКЦИИ


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