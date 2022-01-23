Корабль Cargo Dragon расстыковался с МКС, в понедельник приводнится в Атлантике

Многоразовый корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в воскресенье успешно расстыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
После схождения с орбиты спускаемый аппарат корабля должен будет в понедельник приводниться в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Cargo Dragon доставит на Землю около 2,3 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.
В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 21 декабря прошлого года ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.
Это был уже 24-й полет «грузовика» SpaceX к МКС и четвертая миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант.
Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних «грузовиков» Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.
Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по декабрь 2022 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.
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