Блинкен обещает, когда это необходимо, говорить России «нет» на переговорах

США могут решать проблемы с РФ дипломатическим путём, однако это не означает готовность соглашаться на любые требования, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

«Дипломатия и диалог - это моя работа. Но то, что мы работаем в этом направлении, не означает, что мы исключаем из нашего словарного запаса слово «нет», - сказал он в эфире CNN в воскресенье, отвечая на вопрос о России.

«Одновременно с этим мы укрепляем средства сдерживания, чтобы Россия осознала, что если она откажется от дипломатии и возобновит агрессивные действия, то последствия будут очень серьёзными», - добавил он.

В качестве примера тем, по которым США на переговорах с РФ не готовы на уступки, Блинкен в очередной раз назвал принцип «открытых дверей» НАТО.