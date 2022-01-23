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Блинкен обещает, когда это необходимо, говорить России «нет» на переговорах

США могут решать проблемы с РФ дипломатическим путём, однако это не означает готовность соглашаться на любые требования, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

«Дипломатия и диалог - это моя работа. Но то, что мы работаем в этом направлении, не означает, что мы исключаем из нашего словарного запаса слово «нет», - сказал он в эфире CNN в воскресенье, отвечая на вопрос о России.

«Одновременно с этим мы укрепляем средства сдерживания, чтобы Россия осознала, что если она откажется от дипломатии и возобновит агрессивные действия, то последствия будут очень серьёзными», - добавил он.

В качестве примера тем, по которым США на переговорах с РФ не готовы на уступки, Блинкен в очередной раз назвал принцип «открытых дверей» НАТО.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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