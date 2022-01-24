Подавший в отставку президент Армении находится за пределами страны, заявляют в оппозиции

Объявивший о своей отставке президент Армении Армен Саркисян находится за пределами республики, заявил депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Андраник Теванян.
"Позор в том, что занимающий должность президента республики человек объявляет о своей отставке из-за границы", - сообщил Теванян в фейсбуке.
В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
18 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян после завершения рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты отправился в краткосрочный отпуск для прохождения необходимого медицинского обследования. О возвращении президента из отпуска не сообщалось.
В парламенте Армении в воскресенье вечером сообщили, что получили заявление президента республики об отставке, которое вступит в силу, если Саркисян в течение предстоящих семи дней не передумает.
Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.
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