Байден рассматривает возможность размещения до 5 тыс. военных США в Восточной Европе и Прибалтике

Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.
По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.
Как уточнил источник газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде (резиденции президента США в Мэриленде) высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией. Варианты включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если "ситуация ухудшится".
Ожидается, что президент США примет решение уже на этой неделе.
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