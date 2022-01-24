Армянские СМИ называют главу МИД Армении Мирзояна и лидера Светлой Армении Марукяна вероятными кандидатами в президенты

Руководитель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики, сообщает армянская газета "168 часов".
"В должности президента Армении заинтересован (...) глава МИД Арарат Мирзоян", - пишет газета.
При этом, сообщает издание, в комментариях читатели назвали Марукяна "лучшим кандидатом на пост президента".
"Марукян отреагировал, что в таком случае будет баллотироваться", - пишет газета.
Тем не менее, в беседе с изданием он заявил, что "станет говорить, когда придет время, а пока не может отреагировать".
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