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ТЭК 24.01.2022 10:12

РФ может использовать поставки газа в качестве оружия из-за ситуации с Украиной

Россия в случае введения Западом санкций из-за ситуации вокруг Украины может сократить поставки газа в Европу, что скажется на уровне цен, сообщает The Times со ссылкой на британских чиновников.

Высокопоставленные чиновники Великобритании ожидают, что Россия в случае введения Западом санкций сможет использовать свои природные ресурсы как "оружие", ограничив поставки газа в Европу.

По данным издания, министры правительства Британии ранее участвовали в обсуждениях на высшем уровне, чтобы оценить влияние сокращения поставок газа из России на цены в Великобритании. Они отметили, что прямого риска нехватки газа нет, но конфликт приведет к росту цен с нынешних исторических максимумов до новых рекордных уровней.

"В отличие от некоторых стран Великобритания почти не импортирует российский газ", - сказал изданию один чиновник.

"Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", - отметил он.

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