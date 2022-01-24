США начинают сокращение персонала своего посольства на Украине из-за угроз от РФ

Госдепартамент США принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.
"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорится в заявлении госдепа.
Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.
В заявлении госдепа отмечается, что на фоне "возросших угроз российских военных действий", распространения коронавирусной инфекции, а также "уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие", не рекомендуется американским гражданам посещать страну.
В то же время, как заявила журналистам представитель госдепа, посольство в Киеве останется открытым и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией. Этот шаг рассматривался в течение некоторого времени, он не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США, отметили официальные лица.
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