Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.01.2022 09:43

США начинают сокращение персонала своего посольства на Украине из-за угроз от РФ

Госдепартамент США принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.

"Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России", - говорится в заявлении госдепа.

Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

В заявлении госдепа отмечается, что на фоне "возросших угроз российских военных действий", распространения коронавирусной инфекции, а также "уровня преступности и гражданских беспорядков", других происходящих в различных районах Украины, включая Киев, действий, "которые иногда перерастают в насилие", не рекомендуется американским гражданам посещать страну.

В то же время, как заявила журналистам представитель госдепа, посольство в Киеве останется открытым и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией. Этот шаг рассматривался в течение некоторого времени, он не отражает ослабления поддержки Украины со стороны США, отметили официальные лица.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]