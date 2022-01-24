США могут ужесточить меры экспортного контроля в отношении РФ

США могут ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности, если Москва "совершит вторжение на Украину", сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По данным собеседника издания, администрация президента США рассматривает возможность применения правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, разработанной с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведенной с использованием американского оборудования.

Как уточнил чиновник, данное решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться, например, для бытовой электроники.

"Никаких окончательных решений принято не было", - отметил собеседник. Однако он подчеркнул, что США настроены "по максимуму причинить страдание Кремлю" в случае эскалации ситуации с Украиной.

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.