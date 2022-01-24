Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.01.2022 10:27

США могут ужесточить меры экспортного контроля в отношении РФ

США могут ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности, если Москва "совершит вторжение на Украину", сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

По данным собеседника издания, администрация президента США рассматривает возможность применения правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, разработанной с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведенной с использованием американского оборудования.

Как уточнил чиновник, данное решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться, например, для бытовой электроники.

"Никаких окончательных решений принято не было", - отметил собеседник. Однако он подчеркнул, что США настроены "по максимуму причинить страдание Кремлю" в случае эскалации ситуации с Украиной.

США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]