США могут ужесточить меры экспортного контроля в отношении РФ

США могут ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности, если Москва "совершит вторжение на Украину", сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
По данным собеседника издания, администрация президента США рассматривает возможность применения правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, разработанной с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведенной с использованием американского оборудования.
Как уточнил чиновник, данное решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться, например, для бытовой электроники.
"Никаких окончательных решений принято не было", - отметил собеседник. Однако он подчеркнул, что США настроены "по максимуму причинить страдание Кремлю" в случае эскалации ситуации с Украиной.
США, страны НАТО и Украина заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об "угрозе российского вторжения". Российские официальные лица заявляют, что у РФ нет никаких агрессивных планов.
В Лондоне считают маловероятной возможность отправки военных на границу Украины
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Еврокомиссар по энергетике среди причин высоких цен на газ назвала геополитическую напряженность
Акционеры Azerbaycan Senaye Sigorta в феврале утвердят финотчетность за 2021 год
Азерэнержи отбирает подрядчика первого этапа строительства Джабраильского энергоузла
В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса
Более 70 прибывших в Китай на Олимпиаду сдали положительный тест на COVID-19 - СМИ
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров