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Макроэкономика 24.01.2022 09:30

Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 января ЦБА установил на уровне 1,9256 маната/1EUR (21 января - 1,9252 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 января установил на уровне 0,0220 манат/1RUB (21 января -0,0221 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦБА, КУРС, МАНАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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