Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 24 января ЦБА установил на уровне 1,9256 маната/1EUR (21 января - 1,9252 маната/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 января установил на уровне 0,0220 манат/1RUB (21 января -0,0221 манат/1RUB). Б.Рустамбеков

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