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Макроэкономика 24.01.2022 10:09

Валютные резервы ЦБ Азербайджана к 2026г увеличатся до $8,3 млрд

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует увеличение к 2026 году валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) до $8 млрд 320 млн.

По итогам 2021 года валютные резервы ЦБА составили $7 млрд 75,4 млн. Таким образом, в 2022-2025гг рост резервов банка по прогнозам S&P составит 17,6%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом, согласно прогнозам агентства, в 2022 году валютные резервы ЦБА увеличатся до $7 млрд 544 млн, в 2023г - до $7 млрд 825 млн, в 2024г - до $8 млрд 120 млн, в 2025г - до $8 млрд 320 млн.

Как сообщалось ранее, максимальный размер валютных резервов ЦБА имел место на 30 июня 2014 года и составлял $15 млрд 163,2 млн. Однако, со второй половины 2014 года начался спад валютных резервов ЦБА из-за их использования для поддержания курса национальной валюты в условиях удешевления цен на нефть на мировых рынках. В результате на конец 2014 года валютные резервы ЦБА снизились до $13 млрд 758,3 млн, на конец 2015 года - до $5 млрд 16,7 млн, на конец 2016 года - до $3 млрд 974,4 млн.

В 2017-2021гг имел место рост резервов ЦБА. В частности, в 2017г валютные резервы банка увеличились на 34,2%, в 2018г - на 5,4%, в 2019г - на 11,2%, в 2020г - на 1,8%, в 2021г – на 11,1%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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