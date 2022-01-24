Цены на нефть растут на опасениях о предложении

Цены на нефть уверенно растут в ходе торговой сессии в понедельник после снижения по итогам предыдущих торгов.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:53 составляет $88,64 за баррель, что на $0,75 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,49 (0,6%) - до $87,89 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,82 за баррель, что на $0,68 (0,8%) выше итогового значения сессии в пятницу. По итогам предыдущих торгов эти контракты снизились в цене на $0,41 (0,5%) - до $85,14 за баррель.
Поддержку рынку оказывают опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.
Цены на Brent и WTI с начала года выросли примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.
Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.
В Лондоне считают маловероятной возможность отправки военных на границу Украины
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса
Более 70 прибывших в Китай на Олимпиаду сдали положительный тест на COVID-19 - СМИ
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
США могут ужесточить меры экспортного контроля в отношении РФ
Армянские СМИ называют главу МИД Армении Мирзояна и лидера Светлой Армении Марукяна вероятными кандидатами в президенты
США начинают сокращение персонала своего посольства на Украине из-за угроз от РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров