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24.01.2022 10:18

Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank

Желаете, чтобы ваши средства приносили вам больше дохода? Учитывая запросы клиентов, Yelo Bank запускает подарочно депозитную акцию.

Кампания относится физическим лицам, открывшие новый минимальный вклад от 1000 АЗН до 31 марта.

Ваш депозит, приносящий доход до 11% годовых, не только надежно защищен в Yelo Bank, но и принесет вам подарок:

• Yelo Light карта при сумме депозита до 100 000 AZN (или эквивалент),

• При наличии 100 000 AZN (или эквивалент) и более в подарок будет выдана карта Yelo Premium.

Валюта карты может быть выбрана по желанию клиента.

Депозиты могут быть размещены на срок до 36 месяцев, а продление срока происходит автоматически. Также возможно получать ежемесячный доход от депозита на карту.

Подарочная карта также принесет прибыль клиентам. С помощью карты Yelo Light клиенты смогут получать доход до 6% годовых на остаток средств и до 8% на Premium карту. Преимущества на этом не заканчиваются. Клиенты также могут зарабатывать посредством данных карт, тратя. С помощью указанных карт можно получить кешбэк до 1.5% годовых от всех платежей по POS-терминалам внутри страны.

Спешите воспользоваться яркой кампанией, которая принесет вам больше денег!

Вклады, размещенные в Yelo Bank, страхуются в соответствии с правилами фонда страхования вкладов.

Для дополнительной информации: https://bit.ly/ylsbtr

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты вFacebook,InstagramилиWhatsapp, и мы обязательно ответим! Вы также можете заказать желаемый кредит с помощью онлайн кредитного калькулятора.


Yelo Bank - Яркий Банкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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