В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств

В Азербайджане в 2021 году зафиксировано 612 случаев самоубийства и попыток самоубийства, сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.
«В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 612 суицидов и попыток суицида. По данным фактам возбуждено 81 уголовное дело, 6 человек были привлечены к следствию в качестве подозреваемых, уголовные дела 5 человек были направлены в суд», - сообщил Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры в понедельник.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в стране было зарегистрировано 597 самоубийств. Таким образом, в 2021 году число самоубийств и попыток суицида увеличилось на 2,5%.
Э.Шафиев
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