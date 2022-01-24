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Социум 24.01.2022 10:45

В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств

В Азербайджане в 2021 году зафиксировано 612 случаев самоубийства и попыток самоубийства, сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

«В прошлом году в Азербайджане было зафиксировано 612 суицидов и попыток суицида. По данным фактам возбуждено 81 уголовное дело, 6 человек были привлечены к следствию в качестве подозреваемых, уголовные дела 5 человек были направлены в суд», - сообщил Алиев на заседании коллегии Генпрокуратуры в понедельник.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в стране было зарегистрировано 597 самоубийств. Таким образом, в 2021 году число самоубийств и попыток суицида увеличилось на 2,5%.

Э.Шафиев

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Тэги: СУИЦИДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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