Ирландия недовольна планами России провести учения близ ее берегов

Глава МИД Ирландии Саймон Ковени на встрече глав МИД стран ЕС намерен донести до коллег отрицательную позицию страны, касающуюся проведения российских учений в международных водах неподалеку от ирландского побережья.
"Я проинформирую коллег об уведомлении, которое на днях от России получила Ирландия - они намерены провести военные учения примерно в 240 км от юго-западного побережья Ирландии в международных водах, которые являются частью исключительной экономической зоны Ирландии", - сказал он.
"У нас нет возможности предотвратить это, но, конечно же, я донес до российского посла в Ирландии, что это (эти учения - ИФ) не приветствуется", - добавил глава МИД Ирландии. Он отметил, что "сейчас не время для наращивания военной активности и напряженности в контексте того, что происходит сейчас на Украине".
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