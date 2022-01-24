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Дальнее зарубежье 24.01.2022 15:01

Литва и Латвия поставят Украине американские ПЗРК Stinger

Литва передаст армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, поскольку Россия концентрирует силы на украинской границе, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

Эти же ПЗРК выделит Украине и Латвия, а Эстония планирует передать противотанковые ракеты Javelin.

Такая помощь предоставляется после одобрения правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.

"Искренне надеемся, что Украине не потребуется в это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Российские официальные лица неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение на Украину, тогда как Киев и Запад заявили о пребывании около 100 000 российских военных рядом с украинской границей. Запад называет эту концентрацию российской армии подготовкой к войне, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.

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