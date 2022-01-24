Литва и Латвия поставят Украине американские ПЗРК Stinger

Литва передаст армии Украины американские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, поскольку Россия концентрирует силы на украинской границе, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.
Эти же ПЗРК выделит Украине и Латвия, а Эстония планирует передать противотанковые ракеты Javelin.
Такая помощь предоставляется после одобрения правительством США передачи оборудования, произведенного в США, в третью страну.
"Искренне надеемся, что Украине не потребуется в это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Российские официальные лица неоднократно отрицали, что Москва планирует вторжение на Украину, тогда как Киев и Запад заявили о пребывании около 100 000 российских военных рядом с украинской границей. Запад называет эту концентрацию российской армии подготовкой к войне, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО.
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Около 950 предпринимателей обратились для организации бизнеса на освобожденных территориях В Карабахе и Восточном Зангезуре
Рынок криптовалют потерял $130 млрд за последние сутки на фоне снижения цены биткойна и эфира
Bank of Baku увеличил в 2021г активы на 21,5%, прибыль – на 82%
В Азербайджане в 2021г за совершенные преступления арестованы около 7,3 тыс. человек – Генпрокурор
В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров