Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.01.2022 16:04

Безопасность Украины в Варшаве считают элементом безопасности самой Польши

Ситуацию с обеспечением безопасности Украины общественный советник президента Польши Павел Муха назвал элементом обеспечения безопасности и самой Польши.

"Польша четко показывает, что она заинтересована в безопасности Украины. Безопасность Украины является элементом безопасности Польши", - сказал Муха в понедельник в интервью польскому телевидению.

В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью, опубликованном в понедельник в польской "Газете правной", заявил, что Варшава не намерена направлять солдат Войска польского на Украину.

"На сегодняшний день тема поддержки Украины со стороны Войска польского не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.

Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат на Украине в данный момент, Солох сказал, что "это зависит от проводимых сейчас там учений".

"Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам, в них мы содействуем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (по НАТО - ИФ)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]