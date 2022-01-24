Безопасность Украины в Варшаве считают элементом безопасности самой Польши

Ситуацию с обеспечением безопасности Украины общественный советник президента Польши Павел Муха назвал элементом обеспечения безопасности и самой Польши.
"Польша четко показывает, что она заинтересована в безопасности Украины. Безопасность Украины является элементом безопасности Польши", - сказал Муха в понедельник в интервью польскому телевидению.
В свою очередь глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью, опубликованном в понедельник в польской "Газете правной", заявил, что Варшава не намерена направлять солдат Войска польского на Украину.
"На сегодняшний день тема поддержки Украины со стороны Войска польского не стоит. Мы оказываем помощь в политическом измерении - двустороннюю, в рамках НАТО и ЕС", - отметил он.
Комментируя ситуацию о присутствии польских солдат на Украине в данный момент, Солох сказал, что "это зависит от проводимых сейчас там учений".
"Военное сотрудничество Польши и Украины прежде всего охватывает миссии по тренировкам, в них мы содействуем, например, с США и Канадой. Мы отрабатываем оперативную совместимость украинской армии с вооруженными силами стран-союзниц (по НАТО - ИФ)", - добавил глава Бюро национальной безопасности Польши.
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