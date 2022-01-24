Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в 2021г сократилась до 41% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2021 году выросли на 13% - до 9 млрд 241,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, в 2021 году банковские вклады населения в инвалюте сократились на 8,7% - до 3 млрд 789,3 млн манатов или 41% всех вкладов населения (по итогам 2020 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 50,8%).

Объем вкладов населения в национальной валюте вырос на 35,4% - до 5 млрд 452,2 млн манатов или 59% всех вкладов.

Объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 940,1 млн манатов, нерезидентов – 301,4 млн манатов. В 2021 году вклады резидентов выросли на 13,2%, нерезидентов - на 7,3%.

В целом, на 31 декабря 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 29 млрд 27,7 млн манатов, что на 22,6% больше показателя на конец 2020 года.

Р.Ахмедов