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Финансы 24.01.2022 15:12

Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в 2021г сократилась до 41% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в 2021 году выросли на 13% - до 9 млрд 241,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

По данным ЦБА, в 2021 году банковские вклады населения в инвалюте сократились на 8,7% - до 3 млрд 789,3 млн манатов или 41% всех вкладов населения (по итогам 2020 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 50,8%).

Объем вкладов населения в национальной валюте вырос на 35,4% - до 5 млрд 452,2 млн манатов или 59% всех вкладов.

Объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 940,1 млн манатов, нерезидентов – 301,4 млн манатов. В 2021 году вклады резидентов выросли на 13,2%, нерезидентов - на 7,3%.

В целом, на 31 декабря 2021 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 29 млрд 27,7 млн манатов, что на 22,6% больше показателя на конец 2020 года.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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