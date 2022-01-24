Цены на нефть перешли к снижению в ходе торговой сессии в понедельник после подъема ранее в ходе торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 составляет $87,82 за баррель, что на $0,07 (0,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,82 за баррель, что на $0,17 (0,2%) ниже итогового значения сессии в пятницу.

Поддержку рынку ранее в ходе торгов оказали опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Так, Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.