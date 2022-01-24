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Дальнее зарубежье 24.01.2022 16:11

Военные ОАЭ уничтожили пусковую площадку йеменских повстанцев, с которой обстреливали Абу-Даби

Войска ОАЭ в понедельник разрушили пусковую площадку, откуда ранее йеменские повстанцы запустили по Абу-Даби две баллистические ракеты, впоследствии перехваченные, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.

Площадку, расположенную на севере Йемена, ранним утром атаковал истребитель F-16.

Ранее министерство обороны ОАЭ отчиталось о перехвате двух ракет над Абу-Даби. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Из-за инцидента было задержано прибытие нескольких самолетов в международный аэропорт Абу-Даби.

На прошлой неделе после ещё одной атаки йеменских повстанцев-хуситов в ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения.

Неделю назад три человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара йеменских повстанцев по объектам в ОАЭ. Впоследствии посол королевства в США Юсуф аль-Утейба уточнил, что во время нападения на Абу-Даби повстанцы применяли не только беспилотники, но также баллистические и крылатые ракеты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

ОАЭ в значительной степени сократили участие своих войск в операции арабской коалиции в 2019 году, но продолжают быть вовлеченными в конфликт в Йемене и поддерживают там некоторые местные вооруженные формирования.

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