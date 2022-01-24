Военные ОАЭ уничтожили пусковую площадку йеменских повстанцев, с которой обстреливали Абу-Даби

Войска ОАЭ в понедельник разрушили пусковую площадку, откуда ранее йеменские повстанцы запустили по Абу-Даби две баллистические ракеты, впоследствии перехваченные, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.
Площадку, расположенную на севере Йемена, ранним утром атаковал истребитель F-16.
Ранее министерство обороны ОАЭ отчиталось о перехвате двух ракет над Абу-Даби. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Из-за инцидента было задержано прибытие нескольких самолетов в международный аэропорт Абу-Даби.
На прошлой неделе после ещё одной атаки йеменских повстанцев-хуситов в ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения.
Неделю назад три человека погибли и шестеро получили ранения в результате удара йеменских повстанцев по объектам в ОАЭ. Впоследствии посол королевства в США Юсуф аль-Утейба уточнил, что во время нападения на Абу-Даби повстанцы применяли не только беспилотники, но также баллистические и крылатые ракеты.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.
ОАЭ в значительной степени сократили участие своих войск в операции арабской коалиции в 2019 году, но продолжают быть вовлеченными в конфликт в Йемене и поддерживают там некоторые местные вооруженные формирования.
Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули
Гасанов проинформировал представителя МИД Финляндии о ситуации на азербайджано-армянской границе
Около 950 предпринимателей обратились для организации бизнеса на освобожденных территориях В Карабахе и Восточном Зангезуре
Рынок криптовалют потерял $130 млрд за последние сутки на фоне снижения цены биткойна и эфира
Bank of Baku увеличил в 2021г активы на 21,5%, прибыль – на 82%
В Азербайджане в 2021г за совершенные преступления арестованы около 7,3 тыс. человек – Генпрокурор
В Азербайджане в 2021 году совершено 612 самоубийств
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 351 млн - университет Хопкинса
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров