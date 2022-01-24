Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.01.2022 15:57

Активность НАТО у границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны.

"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".

Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]