Активность НАТО у границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны.
"Это нужно спрашивать в министерстве обороны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что "подобные действия НАТО и повышенная активность вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны".
Кроме того, Песков заметил, что в российской армии "имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться".
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