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Совет ЕС призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины и конструктивному диалогу

Совет Европейского союза в понедельник призвал Москву к снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, конструктивному взаимодействию с помощью диалога, а также к соблюдению международного права.

"Совет одобрил заключения по ситуации в области европейской безопасности, отмечая, что европейская безопасность неделима, и что любой вызов порядку в области европейской безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств-членов", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"В своих заключениях Совет призывает Россию к деэскалации, а также к соблюдению международного права и конструктивному взаимодействию в диалоге с помощью установленных международных механизмов", - подчеркивается в документе.

В Совете ЕС также напомнили Москве, что "дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия".

Кроме того, в Совете заявили о едином подходе ЕС в этой ситуации и о прочном сотрудничестве с США, НАТО, Украиной и другими партнерами.

В понедельник проходит встреча глав МИД ЕС, министры обсуждают состояние европейской безопасности, сосредоточившись на вопросе наращивания Россией военной мощи вокруг Украины.

В коммюнике Совета ЕС отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к европейским коллегам по видеосвязи для неформального обмена мнениями о направленных Россией в декабре США и НАТО проектах договоров по гарантиям безопасности.

Как заявил ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза конкретных решений о санкциях против России приниматься не будет.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, РОССИЯ, ПРИЗЫВ


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