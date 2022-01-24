Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули

Министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в понедельник прямым рейсом в город Физули (Карабахский регион Азербайджана), сообщил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.
«Визит Эслами в Азербайджан начинается с азербайджанского города Физули», - написал Ализаде в своем аккаунте в Twitter.
Аэропорт в городе Физули был открыт осенью 2021 года – 26 октября. В Его открытии приняли участие президенты Азербайджана и Турции. Это первый аэропорт, построенный на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Строительство аэропорта было осуществлено в рекордно короткие сроки – за 8 месяцев.
Э.Шафиев
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