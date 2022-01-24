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Карабах 24.01.2022 16:02

Министр транспорта и городского развития Ирана прибыл прямым авиарейсом в Физули

Министр транспорта и городского развития Ирана Мохаммад Эслами прибыл в понедельник прямым рейсом в город Физули (Карабахский регион Азербайджана), сообщил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«Визит Эслами в Азербайджан начинается с азербайджанского города Физули», - написал Ализаде в своем аккаунте в Twitter.

Аэропорт в городе Физули был открыт осенью 2021 года – 26 октября. В Его открытии приняли участие президенты Азербайджана и Турции. Это первый аэропорт, построенный на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана. Строительство аэропорта было осуществлено в рекордно короткие сроки – за 8 месяцев.

Э.Шафиев

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Тэги: КАРАБАХ, ИРАН, ВИЗИТ


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