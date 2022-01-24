NEQSOL Holding провел комплексную программу “Стратегический HR бизнес-партнер" с целью усиления стратегического влияния профессионалов в области человеческих ресурсов (HR) на бизнес и улучшения деятельности и результатов. В программе, реализованной в партнерстве с американской консалтинговой компанией RBL Group, приняло участие 40 HR профессионалов из всех компаний холдинга.
Целью проведения программы было развитие HR компетенций, позволяющих HR профессионалам создавать большую ценность и лучше соответствовать потребностям заинтересованных сторон за счет развития талантов, лидерских и организационных способностей. В ходе программы участники также практиковали Модель HR Компетенций, разработанную RBL Group в партнерстве с Бизнес-Школой Росс при Мичиганском Университете.
“Постоянно совершенствоваться и идти в ногу с изменениями чрезвычайно важно в сегодняшней сложной и конкурентной глобальной бизнес-среде. Поэтому мы убеждены, что компания, которая инвестирует в развитие своих сотрудников, обеспечивает свой собственный успех. Эта программа помогла нашим HR профессионалам поднять свои профессиональные навыки на новый уровень, и я верю, что наши команды очень скоро получат пользу от этого профессионального развития”, — отметил Мерич Тунч, Главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding.
На виртуальной церемонии вручения дипломов Дэйв Ульрич (Dave Ulrich), профессор Бизнес-Школы Росс при Мичиганском Университете и партнер RBL Group, выступил с речью поприветствовав участников программы.
“Для нас большая честь работать с вами в HR-Академии и быть уверенными в том, что HR профессионалы NEQSOL Holding обладают знаниями, навыками и инструментами для создания ценности для всех”, — отметил он, добавив, что NEQSOL Holding одним из первых в регионе понимает, как человеческий капитал может помочь компании добиться успеха.
Виртуальная версия программы также доступна для HR профессионалов на платформе NEQSOL Academy.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. С профессиональной командой из более чем 10,000 сотрудников по всему миру, холдинг считает человеческий капитал самым важным активом.
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