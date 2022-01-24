Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9256 RUR   0.022 GBR   2.3041 TRY   0.1261

Цена на нефть

21.01 $/bbl +/- WTI 85.14 -0.41 Brent 87.89 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

24.01.2022 16:18

NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов

NEQSOL Holding провел комплексную программу “Стратегический HR бизнес-партнер" с целью усиления стратегического влияния профессионалов в области человеческих ресурсов (HR) на бизнес и улучшения деятельности и результатов. В программе, реализованной в партнерстве с американской консалтинговой компанией RBL Group, приняло участие 40 HR профессионалов из всех компаний холдинга.

Целью проведения программы было развитие HR компетенций, позволяющих HR профессионалам создавать большую ценность и лучше соответствовать потребностям заинтересованных сторон за счет развития талантов, лидерских и организационных способностей. В ходе программы участники также практиковали Модель HR Компетенций, разработанную RBL Group в партнерстве с Бизнес-Школой Росс при Мичиганском Университете.

“Постоянно совершенствоваться и идти в ногу с изменениями чрезвычайно важно в сегодняшней сложной и конкурентной глобальной бизнес-среде. Поэтому мы убеждены, что компания, которая инвестирует в развитие своих сотрудников, обеспечивает свой собственный успех. Эта программа помогла нашим HR профессионалам поднять свои профессиональные навыки на новый уровень, и я верю, что наши команды очень скоро получат пользу от этого профессионального развития”, — отметил Мерич Тунч, Главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding.

На виртуальной церемонии вручения дипломов Дэйв Ульрич (Dave Ulrich), профессор Бизнес-Школы Росс при Мичиганском Университете и партнер RBL Group, выступил с речью поприветствовав участников программы.

“Для нас большая честь работать с вами в HR-Академии и быть уверенными в том, что HR профессионалы NEQSOL Holding обладают знаниями, навыками и инструментами для создания ценности для всех”, — отметил он, добавив, что NEQSOL Holding одним из первых в регионе понимает, как человеческий капитал может помочь компании добиться успеха.

Виртуальная версия программы также доступна для HR профессионалов на платформе NEQSOL Academy.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. С профессиональной командой из более чем 10,000 сотрудников по всему миру, холдинг считает человеческий капитал самым важным активом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]