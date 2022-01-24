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Финансы 24.01.2022 16:27

Bank of Baku увеличил в 2021г активы на 21,5%, прибыль – на 82%

Азербайджанский "Bank of Baku" увеличил в 2021 году активы на 21,5% - до 497,495 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 декабря 2021 года составил 413,861 млн манатов (рост на 22,5% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам равен 275,456 млн манатов (рост на 19,9%), бизнес-кредитам – 120,575 млн манатов (рост на 27%).

Обязательства банка равны 403,019 млн манатов (рост на 21%). Депозиты в банке составляют 247,177 млн манатов (рост на 27,7%), в том числе вклады населения – 221,663 млн манатов (рост на 29,4%).

Капитал банка на начало 2022 года равен 94 млн 475,51 тыс. манатов (рост на 23,7%), уставный капитал - 52,87 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2021 году составила 23 млн 62,32 тыс. манатов (рост на 82%).

Bank of Baku создан в 1994 году.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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