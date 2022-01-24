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СНГ 24.01.2022 20:04

Летчики Белоруссии и России совместно патрулировали границы союзного государства

Белорусские и российские летчики совместно выполнили патрулирование воздушных рубежей Союзного государства, сообщили в понедельник в министерстве обороны Белоруссии.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей союзного государства", - говорится в сообщении.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022". Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

По данным Минобороны РФ, количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

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